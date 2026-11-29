Сергей Разумовский

Сенегальский нападающий Ланса Абдалла Сима стал главным героем матча 12-го тура чемпионата Франции против Анже. В выездной встрече его команда победила со счетом 5:2, и все пять голов гостей забил именно 25-летний форвард.

Для Сима этот поединок имел особое значение: ранее он выступал за Анже на правах аренды. Теперь нападающий вернулся на поле бывшего клуба как соперник и провел самый результативный матч в своей карьере.

Анже дважды выходил вперед благодаря голам Амина Эль-Уаззани, но удержать преимущество хозяевам не удалось. Сима начал свою голевую серию на 43-й минуте, а после перерыва еще четыре раза поразил ворота бывшей команды — на 64-й, 70-й, 76-й и 81-й минутах. Все пять мячей он забил в течение 38 минут.

Пента-трик сенегальца стал редким достижением для Лиги 1. В последний раз футболист забивал пять голов в одном матче французского чемпионата в октябре 2014 года — тогда это удалось Карлосу Эдуарду. Результативность Симы также помогла новым тренерам Ланса одержать первую победу в чемпионате.

Благодаря успеху в Анже Ланс прервал безвыигрышную серию в Лиге 1. Команда набрала 17 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Анже остался с восемью баллами на 17-й позиции — в зоне вылета.

Лига 1, 11-й тур

Анже – Ланс 2:5

Голы: Эль-Уаззани, 20, 48 – Сима, 43, 64, 70, 76, 81

Анже: Лопеш, Раолисо, Ле Фор, Камара, Биумла (Сбай 73), Калулу (Аркю 83), Белхдим, ван ден Бумен (Джибирин 83), Белькебла, Петер (Аллевина 90), Эль-Уаззани (Мутон 83)

Ланс: Риссер, Чавес, Байду, Тодибо (Ганиу, 73), Абдулхамид, Кюизанс (Титрауи, 62), Айдара (Булатович, 84), Юдоль, Товен, Суареш (Сотока, 62), Сима (Иванович, 84)

Предупреждения: Белькебла 54 – Айдара 40

Видео: MEGOGO