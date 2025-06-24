В среду, 25 июня, состоятся оба полуфинальных матча молодежного Евро-2025. В шаге от решающего матча в игре остались только сильнейшие: действующий чемпион континента Англия встретится с Нидерландами, а неукротимая Германия сойдётся в битве за финал против Франции. Предлагаем вашему вниманию анонс поединков, которые определят две лучшие молодежные команды Европы.

19:00 Англия - Нидерланды

Групповой этап сборная Англии провела совсем не идеально. После уверенной победы над Чехией (3:1) действующий чемпион Европы неожиданно потерял очки в матче со Словенией (0:0), а в последнем туре и вовсе проиграл Германии (1:2). Но даже четырёх набранных баллов молодёжке трёх львов вполне хватило для того, чтобы финишировать на второй позиции и продолжить борьбу в плей-офф.

Впрочем, свою лучшую игру три льва, очевидно, решили сберечь на плей-офф. В четвертьфинале английская молодежка встретилась против Испании, с которой играла в финале предыдущего континентального первенства, и одержала довольно уверенную победу. Уже на 15-й минуте англичане получили преимущество в два мяча благодаря голам Макати и Эллиота.

Ближе к перерыву Фурия Роха ответила голом с пенальти, однако в добавленное ко второму тайму время Англия добила соперника своим реализованным 11-метровым, так что теперь в полуфинале сыграет именно она.

Нидерланды, в свою очередь, начали групповой этап очень неудачно, набрав всего одно очко в противостояниях с Финляндией (2:2) и Данией (1:2). Однако дальше, к сожалению для нас, набрали ход, и благодаря уверенной победе над Украиной (2:0) всё же прошли дальше.

Причины оценивать перспективы этой команды высоко действительно есть. В каждой линии оранжевые играют люди с неплохим опытом во взрослом футболе, к тому же в сильных чемпионатах. Так что неудивительно, что эта команда входит в пятерку самых дорогих на турнире, а её суммарная стоимость составляет 220,3 млн евро.

Собственно в четвертьфинале молодёжь оранжевых выбила не кого-то, а грозную сборную Португалии - лучшую команду группового этапа, которая до этого момента не пропустила ни одного мяча. При этом голландцы с 21-й минуты играли в меньшинстве, получили пенальти в свои ворота, но вопреки всему выдержали, а гол Поку на 84-й минуте позволил пройти дальше именно им.

Возможно, футбол был не слишком справедлив к Португалии, ведь оставлять турнир после первого и единственного пропущенного мяча в матче упущенных возможностей действительно очень обидно. Однако факт остаётся фактом: для Селесао это Евро - уже история, в то время как Нидерланды готовятся к полуфиналу.

22:00 Германия - Франция

Сборная Германии - одна из двух команд, которая провела групповой этап турнира идеально. На старте Бундестим разгромила Словению (3:0), а затем разобралась с Чехией (4:2) и Англией (2:1). Особенно идеально проявляет себя на этом турнире форвард немцев Ник Вольтемаде.

На счету нападающего уже пять голов вчетыре матча - три в ворота Словении (3:0), еще один - Чехии (4:2), а также забитый мяч в драматичном четвертьфинале против Италии (3:2).

Смотря на результаты, можно подумать, что Бундестим в Словакии представляет собой почти идеальную машину, однако это не совсем так. С явными аутсайдерами немцы действительно справились довольно спокойно, а вот с примерно равными соперниками были варианты.

Это показал и последний матч группы против Англии, в котором у соперника было достаточно возможностей для того, чтобы результат был другим, и четвертьфинал с Италией, где игра, на протяжении преобладающей части игрового времени, была равной, а в конце основного времени итальянцы смогли отыграться и чуть не дотянули до пенальти даже вдесятером.

Однако "могло быть" - это уже условный способ. Если Германия оказалась здесь, то она точно этого достойна, однако в противостоянии с еще одним крепким соперником Вольтемаде и компании может быть очень непросто.

Франции трудности преследуют на протяжении всей турнирной дистанции, и даже из группы она вышла не без приключений. После нулевой ничьей с Португалией Ле Бльо едва одолели команду Грузии (3:2), забив победный мяч лишь на 12-й компенсированной ко второму тайму минуте, и только в последнем туре добыли три очка спокойно, разгромив Польшу (4:1).

Еще драматичнее все было в четвертьфинальном противостоянии против Дании. Французы быстро пропустили гол, смогли отыграться лишь в конце первого тайма, после перерыва снова пропустили и горели до 84 минуты, пока голы Марлена и Теля, забитые буквально один за другим, не перевернули все с ног на голову и вывели именно фаворита пары дальше.

Тем не менее, в полуфинальном поединке против мощного соперника сборной Франции придется собраться, ведь запасы удачи также не безграничны. С другой стороны, история знает немало примеров, когда команда, демонстрировавшая довольно посредственную игру, доходила до самых поздних стадий турнира.

Взять хотя бы Англию на последнем взрослом Евро: от футбола все плевались, 1/8 и 1/4 проходили в дополнительное время и серию пенальти, но это никак не помешало трем львам добраться до финала, где команда также вполне могла не проиграть. Так что, возможно, какой-то подобный путь ждет и французскую молодежку.

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