Ярослав Зварич, которого в медиа назвали одним из двух посредников, которые помогли трудоустроиться экстренеру Ворсклы Желько Любеновичу, ответил на обвинения в личных угрозах в адрес сербского специалиста. Его слова приводит «УФ».

Мне позвонил [глава комитета этики и честной игры УАФ] Андрей Давиденко и сказал, что хочет вызвать меня и Константина Лемишко на допрос по поводу ситуации с Любеновичем, который заявил, что ему угрожали. Сразу скажу, что это откровенная клевета.

За 10 лет работы в футболе ни один игрок или тренер не заявлял, что я оказываю давление или угрожаю. Этот случай - первый и, считаю, безосновательный.

Я ничего не боюсь, готов ехать в УАФ и пройти все процедуры. Я не дам, чтобы моя фамилия фигурировала в непонятных историях. Также мы подготовили письмо в УАФ, где все объяснили. Я буду до последнего отстаивать свое имя. Хотя я не понимаю, при чем тут комитет по этике и честной игре, если я не лицензированный агент. На Любеновича мы также подадим иск в общественный суд по поводу клеветы. Пусть отвечает за свои слова.

У меня и Лемишко нет агентских лицензий. Мы партнеры, но не агенты, просто консультируем футболистов и сотрудничаем с агентами, у которых есть лицензия ФИФА, - рассказал Зварич.