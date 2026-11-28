Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед потерпел разгромное домашнее поражение от Брентфорда в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:4, а команда Маурисио Почеттино продолжила неудачный старт под руководством аргентинского тренера.

«Пчелы» открыли счет на 19-й минуте. Каллум Вилсон воспользовался моментом в атаке и поразил ворота хозяев. Еще до конца первого тайма нападающий оформил дубль – на 32-й минуте он снова забил, обеспечив своей команде комфортное преимущество 2:0.

После перерыва Манчестер Юнайтед пытался изменить ход встречи, но хозяевам не удалось создать достаточно опасных моментов. Брентфорд грамотно действовал в обороне и ждал возможностей для быстрых атак.

В заключительной части поединка гости довели счет до разгромного. На 82-й минуте Кристоффер Айер забил третий мяч Брентфорда, а уже в компенсированное время Кевин Шаде установил окончательный результат – 0:4.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк участия в матче не принял. Футболист «пчел» не попал в заявку команды на поединок, а причины такого решения на данный момент не сообщались.

Для Манчестер Юнайтед это уже второе подряд поражение со счетом 0:4 в АПЛ после назначения Почеттино. В первых двух матчах Премьер-лиги под руководством аргентинца команда пропустила восемь мячей и не забила ни одного. Перед разгромом от Брентфорда манкунианцы с таким же счетом уступили Ливерпулю на Энфилде.

После 12 туров Манчестер Юнайтед и Брентфорд оказались на противоположных полюсах турнирной таблицы. Брентфорд набрал 20 очков и поднялся на пятое место, которое дает возможность претендовать на участие в еврокубках. Манчестер Юнайтед имеет лишь восемь баллов и остается на 19-й позиции, то есть в зоне вылета.

Английская Премьер-лига, 12 тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 0:4

Голы: Вилсон, 19, 32, Айер 82, Шаде, 90+1

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро, Магуайр, Мартинес (Шоу 46), Далот, Тилеманс (Маунт 83), Мейну, Диалло (Мбемо 46), Фернандеш, Доргу (Лейси 70), Зиркзе (Кунья 63)

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Айер, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Сангаре, Янельт, Уаттара (Карвальо 87), Дамсгор (Йенсен 70), Энтони (Диуф 87), Вилсон (Шаде 53)

Предупреждения: Мартинес 35, Йоро 49, Магуайр 86 – Карвальо 90+3