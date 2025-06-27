17-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль со следующего сезона будет выступать под 10-м игровым номером. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Официально об изменении номера объявят сразу после того, как нынешний обладатель десятки — Ансу Фати — будет представлен как новый игрок французского Монако. Указывается, что трансфер Фати уже полностью согласован и ожидает только формального подтверждения от обоих клубов.

Номер 10 в Барселоне имеет символическое значение — именно под ним с сезона 2008/2009 до 2020/2021 выступал Лионель Месси. После его ухода футболку принял Ансу Фати. Ламин Ямаль в настоящее время играет под номером 19.

В прошлом сезоне Ямаль провел 55 матчей за Барселону во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 25 ассистов. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 200 миллионов евро.