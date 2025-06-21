Павел Василенко

Александрия объявила о прекращении сотрудничества с нападающим Александром Филипповым. Пресс-служба клуба сообщает, что решение было достигнуто по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Филиппов продолжит карьеру в черкасском ЛНЗ. Однако после поступления предложения от житомирского Полесья форвард сделал выбор в пользу команды Руслана Ротаня.

Филиппов перешел в Александрию летом 2024 года и с тех пор провел 28 матчей (10 голов и два ассиста), став серебряным призером чемпионата Украины.

Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего нападающего в 500 тысяч евро.