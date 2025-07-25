Полесье стала первой украинской командой, которая проиграла андоррцам
Команда Руслана Ротаня проиграла в первом матче отбора к Лиге конференций
1 день назад
Житомирское Полесье потерпело шокирующее домашнее поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, уступив Санта-Коломе из Андорры со счетом 1:2.
Номинальные хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Алексея Гуцуляка, который оказался один на один с вратарем. Но уже к перерыву андоррцы не только отыгрались, но и вышли вперед.
Это первое поражение украинского клуба от представителя Андорры в истории. Кроме того, этот матч стал первым официальным поединком между командами из Украины и Андорры.
Ответный матч против Санта-Коломы состоится 31 июля. Начало игры — в 20:00 по киевскому времени.
Ранее итоги поединка прокомментировал главный тренер волков Руслан Ротань.