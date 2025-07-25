Житомирское Полесье потерпело шокирующее домашнее поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, уступив Санта-Коломе из Андорры со счетом 1:2.

Номинальные хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Алексея Гуцуляка, который оказался один на один с вратарем. Но уже к перерыву андоррцы не только отыгрались, но и вышли вперед.

Это первое поражение украинского клуба от представителя Андорры в истории. Кроме того, этот матч стал первым официальным поединком между командами из Украины и Андорры.

Ответный матч против Санта-Коломы состоится 31 июля. Начало игры — в 20:00 по киевскому времени.

Ранее итоги поединка прокомментировал главный тренер волков Руслан Ротань.