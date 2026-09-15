Сергей Разумовский

Российский медийный футбольный клуб Амкал объявил о подписании украинского нападающего Алексея Сидорова. Форвард продолжает находиться на контракте с Харьковом, однако в ближайшее время будет выступать в российском любительском футболе.

25-летний футболист уехал из Украины летом прошлого года без ведома руководства харьковского клуба. После этого его будущее оставалось неопределенным, поскольку Сидоров не возвращался в команду и не принимал участия в её матчах.

В августе Харьков сообщал, что российский футбольный союз обращался по получению трансферного сертификата нападающего. Документ был необходим для того, чтобы украинец мог официально выступать за российский клуб.

Сначала шла речь о возможном переходе Сидорова в RWChallenge – любительскую команду из Санкт-Петербурга. В итоге футболист присоединился к Амкалу, который участвует в медийных футбольных проектах и соревнованиях в России.

Последний матч в украинской Премьер-лиге Сидоров провел 24 мая 2025 года. Нападающий тогда защищал цвета Колоса на правах аренды и сыграл противДинамо. Матч завершился со счетом 1:1, а украинец отметился забитым мячом.