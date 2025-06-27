Павел Василенко

Анге Постекоглу, возможно, недолго останется без работы после увольнения из Тоттенхэма. BBC сообщает, что на австралийца есть претендент.

Тоттенхэм провел очень неудачный сезон в Английской Премьер-лиге. Они заняли лишь 17-е место в национальном турнире. Однако они выиграли свой первый трофей за много лет.

Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы и вышел в Лигу чемпионов, поэтому увольнение Постекоглу стало неожиданностью.

Как оказалось, тренер не может долго оставаться без работы. ФК Лос-Анджелес серьезно рассматривает возможность его найма.

В настоящее время команду тренирует Стив Черундоло. Ожидается, что он вскоре покинет США и вернется в Германию, где он играл как игрок.

Не исключено, что его место займет Постекоглу. Бывший босс Тоттенхэма никогда не работал в США.

Теперь он один из главных фаворитов лос-анджелесского клуба. Однако пока особой конкретики в этом вопросе нет.