Сергей Разумовский

Ингулец досрочно прекратил матч 18-го тура Первой лиги против Александрии. На 83-й минуте, когда команда проигрывала со счетом 0:5, ее футболисты покинули поле. Причиной стали подозрения руководства клуба относительно возможного договорного характера игры.

Как сообщил FootballHub, решение приняли после консультаций с представителями ПФЛ и Комитета по этике и честной игре. Президент Ингульца Александр Поворознюк в интервью сайту «Украинский футбол» уточнил, что именно он дал указание прекратить матч, а не главный тренер Валерий Куценко. По словам Поворознюка, он согласовал этот шаг с ПФЛ.

Президент клуба утверждает, что во время игры резко возросли ставки на общее количество голов. Он рассказал, что ему присылали информацию о ставках и спрашивали, причастен ли он к ситуации. Поворознюк опроверг любую причастность к ней и объяснил, что не хотел доигрывать матч, чтобы соответствующие ставки не сыграли.

По словам Поворознюка, у него есть подозрения в отношении отдельных футболистов Ингульца и в ближайшее время клуб сделает выводы относительно игроков. Он также предложил обратить внимание на передачу Бенедюка перед тем, как команда покинула поле. В то же время президент не привел доказательства вины конкретных футболистов.

Претензий к Куценко, по словам Поворознюка, нет – тренер остается на должности. Президент Ингульца признал, что после таких ситуаций задумывается о том, чтобы уйти из футбола, однако пока любовь к игре преобладает.