Официально лицензированный букмекер betking, который является частью группы компаний King Group, присоединился к футбольному клубу Александрия в статусе премиум-партнера. Команда из Кировоградской области, которая в прошлом сезоне завоевала серебряные награды чемпионата Украины (УПЛ), начинает новую страницу в сотрудничестве с одним из ведущих брендов в индустрии развлечений.

Сотрудничество началось с 1 июля 2025 года. В соответствии с договоренностями, betking будет предоставлять клубу комплексную поддержку на протяжении всего сезона. В частности, речь идет о реализации совместных социальных и маркетинговых инициатив, а также глубоком внедрении бренда betking в спортивную, цифровую и фан-экосистему Александрии.

«Мы верим в силу спорта, его способность объединять, вдохновлять и дарить настоящие эмоции. Уверены: большие проекты требуют большой ответственности. Сотрудничество с ФК Александрия – это наш вклад в развитие украинского футбола и поддержка команды с характером и преданными болельщиками», – подчеркнул Павел Журило, директор betking.

В рамках нового сезона логотип betking появится на форме игроков Александрии, в официальной клубной коммуникации, на домашнем стадионе, а также на цифровых платформах команды.

«Мы рады приветствовать betking в большой футбольной семье ФК Александрия. Для нас это не просто партнерство – это стратегический союз с компанией, которая разделяет наши ценности и видение развития украинского футбола. Это объединение позволяет уверенно смотреть в будущее, достигать амбициозных целей, укреплять связь с болельщиками и реализовывать важные инициативы – как на поле, так и за его пределами. Гордимся быть первым украинским футбольным клубом, который подписал договор о партнерстве с betking. Мы благодарны за доверие и уверены, что впереди нас ждёт много ярких побед», – отметил Дмитрий Китаев, исполнительный директор ФК Александрия.

betking – это лицензированный букмекер, который работает на основании разрешения КРАИЛ №559 от 21.11.2024 (получатель – ООО «Слотс Ю.Эй.»), и активно участвует в развитии украинского спорта. Сотрудничество с ФК Александрия является очередным примером того, как бизнес может быть двигателем позитивных изменений через спорт. Такой формат взаимодействия создаёт новые возможности как для футбольных клубов, так и для болельщиков и будущих спортсменов.

О компании

betking – официальный букмекер, который принадлежит к King Group и ведёт свою деятельность в полной соответствии с украинским законодательством. Компания предлагает большой выбор услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, уделяя особое внимание инновационности, прозрачности процессов и ответственной игре.

Бренд активно поддерживает спортивную инфраструктуру Украины, сотрудничает с профессиональными командами, развивает партнерские программы и инициативы, ориентированные на фанатов и спортивное сообщество.

ООО «Слотс Ю.Эй: Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 (Решение КРАИЛ №150 от 12.04.2021), Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности... діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ