Павел Василенко

Сборная Греции совершила похвальный жест, оказав финансовую поддержку семье погибшего игрока национальной команды Джорджа Болдока.

Во Федерации футбола Греции было принято исключительно щедрое решение. Национальная сборная решила оказать финансовую поддержку семье Болдока, который умер в октябре 2024 года.

В связи с этим игроки решили отказаться от части бонусов за выход в Лигу наций. Вырученные средства будут переданы семье покойного игрока.

После обращения в Федерацию футбола Греции весь процесс может официально вступить в силу.

Болдок родом из Англии и родился в Бирмингеме, но благодаря гражданству своей бабушки он имел право представлять Грецию на международных соревнованиях. Он выбрал этот вариант в 2022 году и с тех пор провел 12 матчей за национальную сборную Греции.

Защитник умер в возрасте 31 года. Он утонул в бассейне.