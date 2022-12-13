Прояснилась ситуация касательно будущего Месси в ПСЖ

Аргентинец не намерен покидать клуб

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не намерен покидать ПСЖ, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, Месси чувствует в себе силы дальше выступать в парижском клубе и готов отложить идею с продолжением карьеры в США.

Вариант с возвращением в Барселону Месси также отталкивает, поскольку его не устраивает финансовая сторона, которую предлагает испанский клуб.

Сегодня Месси сыграет за Аргентину против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.

Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватия.