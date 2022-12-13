Месси и Неймар вошли в символическую сборную четвертьфинала ЧМ-2022
Прояснилась ситуация касательно будущего Месси в ПСЖ
Аргентинец не намерен покидать клуб
13 декабря 14:40
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не намерен покидать ПСЖ, сообщает Cadena Ser.
По информации источника, Месси чувствует в себе силы дальше выступать в парижском клубе и готов отложить идею с продолжением карьеры в США.
Вариант с возвращением в Барселону Месси также отталкивает, поскольку его не устраивает финансовая сторона, которую предлагает испанский клуб.
Сегодня Месси сыграет за Аргентину против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.
Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.