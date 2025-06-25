Сергей Стаднюк

Оба финалиста молодежного Евро-2025 определятся в среду, 25 июня. Сборная Нидерландов, которая выбила из турнира команду Украины, сыграет с Англией. На Германию после драматического противостояния с Италией ожидает очередное испытание в лице Франции.

19:00 | U-21. Англия – Нидерланды. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Германия – Франция. Прямая трансляция

Для лидеров группы F Клубного чемпионата мира задача выхода в плей-офф очень проста – достаточно не проиграть. Дортмундская Боруссия и Флуминенсе набрали по четыре очка. Играть командам предстоит против корейского Улсана (0) и южноафриканского Мамелоди Сандаунз (3) соответственно. Однако «шмели» точно захотят выиграть свою группу и получить номинально более слабого соперника.

Перед заключительным туром финалист Лиги чемпионов миланский Интер сенсационно не лидирует в группе E. «Нерадзурри» может не устроить ничья с лидером квартета Ривер Плейтом. В таком случае в случае победы Монтеррея у трех команд будет по пять очков в активе. А там уже решать будет разница мячей. И представитель Европы точно будет позади аргентинцев. А любая не минимальная победа Серхио Рамоса и компании выведет в плей-офф уже мексиканцев.