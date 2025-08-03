Сергей Стаднюк

В матче за Трофей Йохана Кройфа ПСВ одержал волевую победу над Гоу Эхед Иглс.

Абсолютный андердог противостояния получил право сыграть в этой встрече, неожиданно выиграв Кубок Нидерландов прошлого сезона. И он был близок ко второй сенсации подряд. В первом тайме Сюре реализовал один из моментов и открыл счет.

Однако ПСВ переломил ход поединка уже в конце встречи. Сначала на 78-й минуте Наубер срезал мяч в собственные ворота. А уже через шесть минут победный гол оформил бывший игрок Барселоны Дест.

ПСВ выиграл матч и стал обладателем первого трофея в сезоне.

Суперкубок Нидерландов

ПСВ – Гоу Эхед Иглс 2:1

Голы: Наубер, 78 (автогол), Дест, 84 – Сюре, 35