ПСВ поставил на место сенсационного обладателя Кубка Нидерландов, выиграв первый трофей в сезоне
«Выскочкам» из скромного клуба не удалось снова удивить всех
около 1 часа назад
Фото - Гоу Эхед Иглс
В матче за Трофей Йохана Кройфа ПСВ одержал волевую победу над Гоу Эхед Иглс.
Абсолютный андердог противостояния получил право сыграть в этой встрече, неожиданно выиграв Кубок Нидерландов прошлого сезона. И он был близок ко второй сенсации подряд. В первом тайме Сюре реализовал один из моментов и открыл счет.
Однако ПСВ переломил ход поединка уже в конце встречи. Сначала на 78-й минуте Наубер срезал мяч в собственные ворота. А уже через шесть минут победный гол оформил бывший игрок Барселоны Дест.
ПСВ выиграл матч и стал обладателем первого трофея в сезоне.
Суперкубок Нидерландов
ПСВ – Гоу Эхед Иглс 2:1
Голы: Наубер, 78 (автогол), Дест, 84 – Сюре, 35