В первом туре чемпионата Украины ровенский Верес принимал действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

С самого начала встречи хозяева проявили активность и могли быстро выйти вперед. Сначала Ндукве не попал в ворота после подачи с фланга, а затем Бойко пробил выше ворот с близкой позиции, не сумев переиграть Нещерета.

Несмотря на давление Вереса, счет открыли гости. Владислав Ванат эффектно разобрался с защитником хозяев и точно навесил на Николу Шапаренко, который легко отправил мяч в пустые ворота.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом киевлян – 1:0.

После перерыва Ванат снова оказался в центре внимания. Он сумел обыграть оппонента, но удвоить счет ему помешал вратарь Вереса.

Остальное время команды провели без результативных атак, и финальный свисток зафиксировал победу Динамо в стартовом туре.

Украинская Премьер-лига, первый тур

Верес – Динамо – 0:1

Гол: Шапаренко, 14