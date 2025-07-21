Французский ПСЖ в этом году проявил серьезный интерес к полузащитнику мадридского Реала Эдуардо Камавинги. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, руководство королевского клуба пока не рассматривает вариант продажи 22-летнего француза, несмотря на регулярные травмы игрока. Однако в Мадриде готовы выслушать потенциальные предложения по Камавинге.

Особенную инициативу в трансфере проявляет главный тренер парижан Луис Энрике, который видит в полузащитнике ключевой элемент для укрепления глубины состава и повышения универсальности команды.

Контракт Камавинги с Реалом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эдуардо провел за сливочных 35 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. При этом из-за ряда травм ему пришлось пропустить 29 поединков в кампании 2024/25.

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