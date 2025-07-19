Атакующий полузащитник Марко Асенсио в ближайшее трансферное окно перейдет в Фенербахче. По данным инсайдера Николо Скиры, соглашение с Пари Сен-Жермен уже достигнуто и вскоре будет официально объявлено.

Стоимость перехода 29-летнего испанца составит около 10 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт с турецким клубом до 2028 года с годовой зарплатой в 9 миллионов евро.

Несмотря на слухи, которые появились, серьезных переговоров с миланским Интером не велось и Асенсио выбрал Фенербахче, который тренирует Жозе Моуриньо.

Игрок присоединился к ПСЖ в 2023-м, однако не смог закрепиться в основном составе парижского клуба. Во второй половине прошлого сезона он выступал на правах аренды за Астон Виллу, где провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.