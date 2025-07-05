Сергей Стаднюк

В первом контрольном матче на летнем предсезонном сборе киевское Динамо уступило венгерской Кишварде (0:2).

Бывший клуб легенды «бело-синих» Артема Милевского открыл счёт в середине первого тайма: после подачи Йорданов оформил типичный для обороны киевлян пропущенный гол. «Динамовцы» пытались перехватить инициативу, но на фоне нагрузок скоростей не хватало. А позиционная игра «втыкалась» в плотную оборону победителя второго дивизиона своей страны.

После перерыва Александр Шовковский внёс изменения в состав. Но это не помогло. Кишварда удвоила преимущество – снова в середине тайма Матанович реализовал пенальти. Несмотря на активность киевлян в конце встречи, отыграться «бело-синие» так и не смогли.

Контрольный матч

Динамо – Кишварда 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)

Динамо (первый тайм): 51. Моргун, 20. Караваев, 4. Попов, 34. Захарченко, 44. Дубинчак, 91. Михайленко, 29. Буяльский (к), 33. Саленко, 22. Кабаев, 17. Торрес, 3. Супряга.

Динамо (второй тайм): 74. Игнатенко, 9. Волошин, 40. Биловар, 25. Дьячук, 76. Гусев, 10. Шапаренко, 8. Пихальонок, 28. Осипенко, 7. Ярмоленко, 19. Задорожный, 99. Пономаренко.

Кишварда (стартовый состав): 30. Попович, 55. Наги, 3. Йовичич, 4. Матич, 50. Балинт, 10. Солтес, 6. Попула, 14. Мельник, 16. Молнар, 86. Новотны, 99. Йорданов.

Ранее бывший игрок Динамо в статусе тренера вышел на поле за Полесье.