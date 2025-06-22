Павел Василенко

Французский футболист Адриен Рабьо наконец-то положил конец многолетнему судебному спору со своим бывшим клубом ПСЖ в свою пользу.

Апелляционный суд Парижа постановил, что ПСЖ должен выплатить бывшему игроку 1,3 миллиона евро за нарушения, связанные с изменением статуса его контракта.

Рабьо, который в настоящее время играет за Марсель, подал в суд на ПСЖ за обращение с ним в последние месяцы его контракта, который заканчивался в 2019 году. Затем он был отстранён и исключён из основной команды, а клуб отменил его так называемый этический бонус, касающийся профессионального поведения игрока.

L''Équipe сообщает, что суд подтвердил, что трудовые отношения между игроком и клубом должны существовать до тех пор, пока у игрока действует контракт, независимо от внутренних дисциплинарных мер. Это отклонило претензии ПСЖ о том, что клуб имел право отказать ему в определённой финансовой компенсации.

Рабьо подал иск в мае прошлого года, и решение в его пользу было вынесено всего через два месяца. В своём заявлении он подчеркнул, что был «вынужден покинуть клуб» из-за напруженных отношений с правлением, которые становились всё более напряжёнными по мере приближения окончания его контракта.

Согласно решению Апелляционного суда, ПСЖ обязан выплатить Рабьо более миллиона евро в качестве компенсации, которая касается невыплаченных бонусов и части зарплаты, которую клуб удержал, как они утверждают, по «дисциплинарным причинам».

Это решение знаменует конец судебной тяжбы между Рабьо и ПСЖ - клубом, в котором он провёл восемь лет, но который он покинул, не попрощавшись и с серьёзным конфликтом. Сегодня, через несколько лет, Рабьо выходит из этой истории как юридический и моральный победитель.