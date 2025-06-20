20 июня и в ночь на 21 июня по киевскому времени пройдут матчи шестого игрового дня Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В рамках второго тура болельщиков ожидают четыре поединка в группах.

Расписание игрового дня КЧМ-2025 на 20 июня (время — киевское):

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В соревнованиях участвуют 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф.