Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин встретился с руководством и тренерским штабом испанского клуба и сообщил, что намерен остаться в команде.

Как пишет DefensaCentral, в Реале положительно восприняли решение украинца. И руководство, и тренеры полностью доверяют Лунину. В клубе видят в нем преемника Тибо Куртуа, когда бельгиец завершит карьеру в Мадриде.

В сезоне-2024/25 Лунин провел за Реал 14 официальных встреч, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сохранял ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона Реал набрал 84 очка в чемпионате Испании и занял второе место.

Ранее сообщалось, что Реал решил продлить контракт с Тибо Куртуа.