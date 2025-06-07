Павел Василенко

Сегодня в Торонто на стадионе BMO Field сборная Украины проведет первый из двух товарищеских матчей в рамках турнира Canadian Shield – против команды Канады. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с стартовым составом команды.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Анатолий Трубин, 22. Николай Матвиенко (к), 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 18. Александр Тимчик, 6. Иван Калюжный, 10. Николай Шапаренко, 17. Александр Зинченко, 8. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 7. Алексей Гуцуляк, 11. Владислав Кабаев, 14. Евгений Чеберко, 16. Артем Бондаренко, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 23. Дмитрий Ризник. 25. Егор Назарина.

Матч Канада – Украина начнется в 22:30 по киевскому времени.