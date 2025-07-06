Сергей Стаднюк

Заключительный день первой недели июля станет полностью «товарищеским». Сразу несколько представителей украинской Премьер-лиги проведут контрольные матчи.

Эпицентр после повышения в классе сыграет против бывших соперников в Первой лиге, хмельницкого Подолья. Луганская Заря выбрала для себя словенский Есенице в качестве спарринг-партнера.

Свои матчи также проведут гранды отечественного футбола. Киевское Динамо постарается реабилитироваться перед болельщиками и тренерским штабом за провальный матч против Кишварды (0:2). «Белые-синие» сыграют с тем же соперником.

Донецкий Шахтер также проведет для себя вторую игру на летних сборах. После победы над Горицей (1:0) еще одним соперником «горняков» станет Словацко. Кривбасс же договорился о игре со словенским Браво.

17:00 | Эпицентр – Подолье. Прямая трансляция

17:30 | Заря – Есенице. Прямая трансляция

18:00 | Динамо Киев – Кишварда. Прямая трансляция

19:00 | Шахтер – Словацко. Прямая трансляция

19:25 | Кривбасс – Браво. Прямая трансляция