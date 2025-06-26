Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился своим самочувствием после длительного отсутствия из-за серьезной травмы. В сентябре прошлого года испанец получил разрыв крестообразной связки и вернулся на поле лишь в мае.

Я чудово себя чувствую. Рад, что приехал на Клубный чемпионат мира и снова играю в футбол. Восстановление было непростым, но я не торопился и старался сохранять позитив. Я знал, что рано или поздно вернусь — и вот этот день настал.

Да, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем я вернусь на свой привычный уровень, но сейчас я очень счастлив, потому что снова могу играть, — цитирует Родри клубная пресс-служба.