Павел Василенко

Рома определилась с ценой на своего украинского форварда Артема Довбика, которого хочет подписать турецкий Бешикташ.

Римский клуб готов продать нападающего и просит за него около 35 млн евро. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани.

Отметим, что 28-летний футболист продолжает восстанавливаться, поскольку ранее медицинский штаб «волков» диагностировал у игрока мышечную усталость.

Довбик в прошлом сезоне сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Артема с римлянами действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 млн евро.