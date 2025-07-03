Павел Василенко

Криштиану Роналду рассказал, что он планирует делать на пенсии. Или, скорее, чего он... не планирует делать.

В последние дни Криштиану Роналду определился со своим будущим. 40-летний португалец продлил контракт с Аль-Насром на два года.

Многие игроки получают тренерские лицензии после завершения карьеры и остаются в футболе в качестве тренеров. Однако у Роналду таких планов нет. Он сказал об этом в интервью Daily Mirror.

«Я уже могу сказать, что никогда не стану тренером. Никогда — это громко сказано, но это не входит в мои планы на ближайшие пять, 10, 20 лет».

Таким образом, Роналду остается последовательным. Он уже несколько лет назад заявил, что после выхода на пенсию он хочет максимально использовать свое свободное время, которого ему сейчас не хватает.

Карьера Роналду не мешает ему развиваться вне спорта. 40-летний португалец ведет канал на YouTube. Он также владеет клиникой по пересадке волос, сетью отелей и спортзалов, а также косметическим брендом.

Также не стоит забывать о его инвестициях в роскошные виллы, платформу по продаже часов, португальские СМИ и киностудию. Его состояние оценивается почти в миллиард евро.