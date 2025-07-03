Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты
Звездный португалец сделал пост в соцсетях
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду отреагировал на трагическую смерть форварда Ливерпуля Диогу Жоты.
«Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился.
Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал Роналду в соцсетях.
28-летний Жота выступал за Ливерпуль с 2020 года, до этого защищал цвета Порту и Вулверхэмптона.
В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.