Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду отреагировал на трагическую смерть форварда Ливерпуля Диогу Жоты.

«Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился.

Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал Роналду в соцсетях.