Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов за национальную команду. В полуфинальном матче Лиги наций УЕФА против сборной Германии он забил победный мяч, который стал для него 137-м в футболке Португалии.

Роналду обогнал аргентинца Лионеля Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.

В целом в своей карьере 40-летний нападающий забил 937 голов, из которых 800 — на клубном уровне, а 137 — в составе сборной Португалии.

В финале турнира португальцы встретятся с победителем пары Испания – Франция.

