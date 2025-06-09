Роналду: «Победа с Португалией — это лучшее, что может быть»

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу сборной Португалии в финале Лиги наций. Его команда одолела Испанию со счетом 2:2 (5:3 в серии пенальти) и завоевала почетный трофей.

— Я очень счастлив. Прежде всего — за это поколение. Оно заслуживало титул. Выиграть со сборной Португалии — это что-то особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с родной страной. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно.

Мы — маленький народ, но с большими амбициями. Я жил во многих странах, играл за разные клубы, но когда речь идет о Португалии — это всегда что-то особенное. Быть капитаном этого поколения — большая гордость. Завоевание титула — это вершина усилий всей команды.

Будущее? О нем следует думать в краткосрочной перспективе. У меня была травма — и это было чрезвычайно сложно... Но я отдавал все силы, ведь играть за сборную — значит отдавать все, — подчеркнул Роналду.