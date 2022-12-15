Роналду вернулся в «Реал»

Он занимается индивидуально на базе клуба

Нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Реал».

Ему разрешили тренироваться на базе клуба. Там также занимается основная команда мадридцев, но португалец будет работать сам, сообщает Relevo.

Не исключено, что переговоры между сторонами пройдут. Роналду является свободным агентом.

Сообщалось, что у него нет предложений из Европы. Однако ему предлагают солидную зарплату в Саудовской Аравии.

Португалец покинул «Реал» в 2018-м году, перейдя в «Ювентус».