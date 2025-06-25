Рух официально завершил сотрудничество с основным игроком
Футболист получил статус свободного агента
около 2 часов назад
Фото: ФК Рух
Рух официально объявил об уходе центрального защитника Романа Дидика.
В общей сложности в составе желто-черных украинский центрбек провел четыре года: 90 матчей, четыре гола и три ассиста. Он входит в топ-5 игроков по количеству проведенных матчей за львовскую команду.
Ранее сообщалось, что следующим клубом Дидика станет черкасский ЛНЗ.
Рух в сезоне 2024/25 занял восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 зачетных пунктов.
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