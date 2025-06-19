Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью BLIK.ua заявил о необходимости смены на тренерском мостике молодежной сборной Украины, которая не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2025.

«У нас без работы сидят молодые тренеры, которые выступали в приличных командах во время игровой карьеры. Почему так происходит? Шевченко должен в этом разобраться, раз он выбрал себе руководящую должность. Он должен собрать всех в УАФ и задать вопрос: «Куда мы идем и какие шаги предпринимаем для развития футбола?»

Ротань – молодец, но он сейчас занят и не оставит Полесье ради молодежки. Мне очень импонирует работа Максимова. Михайленко отлично работает с молодежью. У нас есть хорошие тренеры».