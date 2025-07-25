Бывший главный тренер киевского Динамо Йожеф Сабо в интервью изданию Blik.ua рассказал, что думает о поражении житомирского Полесья против Санты Коломы (1:2) во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Это полный позор для нашего футбола! Извините меня, но как можно проигрывать команде из Андорры? В этой стране нет футбола. Это недопустимо для тренера. Кому ты проиграл? В Андорре ребята пришли после работы поиграть в футбол, и еще и Полесье обыграли. Это же позор!

Ротань должен понимать, что его ждут не только победы, но и поражения, но только не от команд из Андорры. Я думаю, во втором матче Полесье соберется и пройдет эту команду. Не исключаю, что в первой игре могло быть легкомыслие.

Такое чувство, будто игроки поймали Бога за ногу. Забили один мяч и уже праздник. Это их работа, они в каждой игре должны играть и отрабатывать. Показывать себя, чтобы можно было их продать».