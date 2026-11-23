Сергей Разумовский

Аталанта и Интер сыграли в результативную ничью со счетом 4:4 в матче 12-го тура итальянской Серии А. Бергамаски сравняли счет уже в добавленное время, отыгравшись после того, как соперники трижды выходили вперед с преимуществом в два мяча.

Гости открыли счет на 16-й минуте: Франческо Пио Эспозито завершил атаку Интера. Перед перерывом он забил во второй раз, а между его голами Элиф Эльмас отметился за Аталанту. В начале второго тайма Эспозито оформил хет-трик и снова увеличил преимущество миланцев.

В конце встречи хозяева развернули погоню. Шарль Де Кетеларе дважды поразил ворота Интера, сравняв счет, а Петар Сучич между этими голами реализовал пенальти за гостей. Уже в добавленное время Франк Кессье также забил с одиннадцатиметровой отметки и установил окончательный счет — 4:4.

Интер упустил очки, хотя трижды имел преимущество в два мяча. Аталанта спасла ничью благодаря голу Кессье на 90+1-й минуте. По приведенным данным, после 12 туров Интер имеет 29 очков и занимает третье место, уступая Роме и Лацио. Аталанта с 15 баллами идет двенадцатой.

Матч также завершился травмой Хакана Чалханоглу. На 34-й минуте турецкий полузащитник почувствовал боль в правом бедре во время атакующего действия, попросил замену и покинул поле, прихрамывая. Вместо него вышел Петар Сучич. Участие Чалханоглу в ближайших матчах Интера оказалось подпитанням.

Ничья стала выгодной для Лацио. Если бы Интер победил, он набрал бы 31 балл и приблизился бы к Лацио на расстояние одного очка. Вместо этого миланцы остались позади лидера с отставанием в три балла.

Лацио также сохранил два очка преимущества над Ромой. Итак, потеря Интером победы в заключительные минуты помогла римским клубам удержать свои позиции в борьбе за Скудетто.

Сарри возглавлял Лацио в два периода – с 2021-го по 2024 год и с 2025-го по 2026-й. Летом 2026 года специалист принял Аталанту. Следующая встреча команд Сарри с Лацио запланирована на четырнадцатый тур Серии А. 6 декабря Аталанта сыграет в Риме, где тренер будет иметь возможность встретиться с бывшей командой.

Серия А, 12-й тур

Аталанта – Интер 4:4

Голы: Эльмас, 35, де Кетеларе, 72, 80, Кессье, 90+1 (пенальти) – Эспозито, 16, 32, 52, Сучич, 76 (пенальти)

Видео: MEGOGO