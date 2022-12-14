В ворота соперников Аргентины на ЧМ-2022 назначили уже четыре пенальти
Сборная Аргентины выиграла каждый полуфинал ЧМ, в котором принимала участие
«Альбиселесте» после матча с Хорватией остаются непобедимыми на данной стадии
14 декабря 11:49
Фото - AFP
Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0).
Таким образом, «альбиселесте» в пятый раз прошли данную стадию. Примечательно, что команда ни разу не вылетала в 1/2-й.
Результаты сборной Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира
ЧМ-1930. Аргентина – США 6:1
ЧМ-1986. Аргентина – Бельгия 2:0
ЧМ-1990. Аргентина – Италия 1:1 (4:3 – пен.)
ЧМ-2014. Аргентина – Нидерланды 0:0 (4:2 – пен.)
ЧМ-2022. Аргентина – Хорватия 3:0
Напомним, в ворота соперников Аргентины на ЧМ-2022 назначили уже четыре пенальти.
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