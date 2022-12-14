В ворота соперников Аргентины на ЧМ-2022 назначили уже четыре пенальти

Месси реализовал три из них и догнал Мбаппе в гонке бомбардиров

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче полуфинала чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0).

Таким образом, в ворота соперников «альбиселесте» назначили уже четыре 11-метровых удара за турнир. Ранее арбитры указывали на точку во встречах с Саудовской Аравией, Польшей и Нидерландами.

Месси реализовал три удара, в игре с «Кадрой» выручил Войцех Щенсны. Это помогло футболисту догнать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров (5 голов).

Ранее защитник сборной Хорватии назвал победу Аргентины «вероятно заслуженной».