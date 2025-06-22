Сергей Стаднюк

В четвертьфинале Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Франции одержала волевую победу над Данией.

Матч абсолютно повторил сценарий противостояния датчан с командой Украины (3:2). Правда, на этот раз в роли «сине-желтых» побывали скандинавы.

Бишофф открыл счет и еще до перерыва Сиссе удалось восстановить равновесие. Соренсен снова вывел датчан вперед. Однако, как и в матче с Украиной, все перевернули два гола на последних минутах.

Мерлен и Тель отправили одну из главных сенсаций розыгрыша в нокдаун. Команда еще пыталась уйти в атаку, но ничего конструктивного особо не вышло.

Молодежная сборная Франции вышла в полуфинал. Датчане же отправляются домой.

Евро-2025 (U-21), четвертьфинал

Дания – Франция 2:3

Голы: Бишофф, 18, Соренсен, 49 – Сиссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85

Напомним, накануне в полуфинал Евро-2025 вышел другой участник группы Украины, Нидерланды. Интересно, что Дания выиграла этот квартет, но уже прекратила борьбу.