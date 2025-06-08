Павел Василенко

В Штутгарте прошел матч за третье место Лиги Наций, в котором встречались сборные Германии и Франции. Поединок завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:0.

В конце первого тайма отличился форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, для которого этот гол стал 50-м в составе национальной команды.

Хозяева поля в начале второго тайма отыгрались, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР. В конце игры французы забили еще один мяч – Майкл Олисе воспользовался передачей Мбаппе и пробил точно в цель.

Таким образом, сборная Франции заняла третье место в Лиге Наций сезона 2024/25.

Лига Наций, матч за третье место

Германия – Франция – 0:2

Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84.