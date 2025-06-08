Сборная Франции победила Германию в матче за третье место Лиги наций
Стал известен бронзовый призёр турнира
около 9 часов назад
Фото: Getty Images
В Штутгарте прошел матч за третье место Лиги Наций, в котором встречались сборные Германии и Франции. Поединок завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:0.
В конце первого тайма отличился форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, для которого этот гол стал 50-м в составе национальной команды.
Хозяева поля в начале второго тайма отыгрались, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР. В конце игры французы забили еще один мяч – Майкл Олисе воспользовался передачей Мбаппе и пробил точно в цель.
Таким образом, сборная Франции заняла третье место в Лиге Наций сезона 2024/25.
Лига Наций, матч за третье место
Германия – Франция – 0:2
Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84.
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