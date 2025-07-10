Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Сине-жёлтые потеряли одну позицию
около 1 часа назад
ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных – Украина опустилась на одну позицию. Подопечные Сергея Реброва занимают 26-е место в списке.
Национальная команда Украины опустилась на одну позицию и, имея в своём активе 1557,21 балла, занимает 26-е место.
Подопечных Сергея Реброва в обновленном рейтинге ФИФА обогнала сборная Австралии.
Рейтинг ФИФА на 10.07.2025
1. Аргентина – 1885,36
2. Испания – 1867,09
3. Франция – 1862,03
4. Англия – 1813,32
5. Бразилия – 1777,69
6. Португалия – 1770,53
7. Нидерланды – 1758,18
8. Бельгия – 1736,38
9. Германия – 1716,98
10. Хорватия – 1707,51
...
26. Украина – 1557,21
Напомним, что в начале июня сборная Украины приняла участие в товарищеском турнире, где проиграла (2:4) Канаде и победила (2:1) Новую Зеландию.