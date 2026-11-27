Сергей Разумовский

Специализированный портал Footy Headlines опубликовал изображение нового выездного комплекта формы женской сборной Украины. Автором экипировки стала компания Adidas, которая подготовила для команды необычный дизайн с отходом от традиционной желто-синей цветовой гаммы.

🇺🇦💜 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ukraine 2027 Women's Away Kit Leaked: https://t.co/PY3hfwPuLP — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 27, 2026

Основным цветом футболки выбран приглушенный фиолетово-синий оттенок. Вся поверхность комплекта украшена тональным орнаментом более темного цвета. Он состоит из сочетания восьмиконечных звезд, цветочных элементов и геометрических ромбов. Такой дизайн должен отсылать к украинским народным мотивам и традиционным орнаментам.

Новая форма выполнена в рамках ретро-линейки Adidas. Именно этот стиль бренд использует для выездных комплектов, которые готовят к чемпионату мира 2026 года и женскому чемпионату мира 2027 года. Вместо современного логотипа Performance на груди размещен классический логотип-трилистник, что придает экипировке выразительный ретроакцент.

Отдельное внимание дизайнеры уделили деталям. V-образный воротник и манжеты рукавов выполнены в насыщенном темно-синем цвете. Их дополняет ярко-желтая окантовка, которая сохраняет связь с традиционными цветами украинского футбола. На плечах находятся три фирменные желтые полосы Adidas.

На верхней части спины, непосредственно под воротником, белым цветом нанесена надпись Украина превыше всего. Этот элемент подчеркнет национальную идентичность команды и станет одной из главных особенностей нового комплекта.

Ожидается, что официальная презентация и релиз выездной формы состоятся в марте 2027 года. После этого экипировку смогут использовать футболистки женской сборной Украины в официальных матчах и международных турнирах.

Новый комплект будет эксклюзивным именно для женской национальной команды. Мужская сборная Украины продолжит выступать в своих нынешних комплектах формы, поэтому представленная экипировка не будет использоваться мужской командой.

Ранее девичья сборная Украины по футзалу завоевала золотую медаль Юношеских Олимпийских игр-2026.