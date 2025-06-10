Сенсационный трансфер Канте? Француз может сыграть на Клубном чемпионате мира

Павел Василенко

Н'Голо Канте может сменить клубные цвета. Подробности сообщил журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic.

Француз играет за Аль-Иттихад с июля 2023 года. Саудовцы подписали игрока на правах свободного агента, контракт которого с Челси на тот момент закончился.

Опытный полузащитник стал опорой новой команды, сыграв в этом сезоне 35 матчей, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи, а также помог Аль-Иттихаду завоевать чемпионский титул в Саудовской Аравии.

Теперь Канте может сменить клуб, но остаться в Саудовской Аравии. Дэвид Орнштейн сообщил, что Аль-Хиляль начал переговоры о подписании 34-летнего игрока.

Представители обеих команд ведут переговоры о краткосрочной аренде ветерана, при этом Аль-Хиляль надеется заключить сделку до начала Клубного чемпионата мира.

18 июня команда Симоне Индзаги сыграет с Реалом в первом туре Лиги чемпионов. На групповом этапе она также должна встретиться с Пачукой и Зальцбургом.