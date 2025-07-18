Сергей Стаднюк

Пятница, 18 июля, подарит украинскому болельщику контрольные матчи с участием представителей УПЛ. Начнет игровой день Шахтер, который сыграет со словенским Триглавом менее чем через сутки после ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса (0:0).

Клуб Триглав из города Крань, который ныне выступает во втором дивизионе национального чемпионата, завершает подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Деяна Джурановича. В предыдущей кампании команда заняла второе место в Первой лиге Словении, однако не сумела пройти плей-офф за выход в элиту, уступив Домжале. Лучшим игроком прошлого сезона стал Лан Пискуле, который этим летом перебрался в австрийский Флорисдорфер.

До старта официального сезона, запланированного на начало августа, Триглав уже успел провести один контрольный матч, в котором потерпел разгромное поражение от английского Лутон Таун со счетом 1:8. Капитаном команды остается 25-летний полузащитник Тевц Покорн.

11:00 | Шахтер – Триглав. Прямая трансляция

Левый Берег проведет очередной контрольный поединок в рамках летних сборов 2025 года. Соперником столичного клуба станет новичок украинской Премьер-лиги из Черниговщины – Кудривка.

Матч состоится на Арене Левый Берег. Начало встречи – в 16:00. Для болельщиков вход на трибуны будет свободным, также предусмотрена прямая трансляция на клубном YouTube-канале.

16:00 | Левый берег – Кудривка. Прямая трансляция

Колос проведет спарринг в рамках подготовки к сезону-2025/2026. На домашнем поле в Ковалевке команда встретится с еще одним новичком элитного дивизиона – СК Полтава.

Начало матча запланировано на 16:00, вход для болельщиков будет свободным. Прямую трансляцию поединка организует клубный YouTube-канал.

16:00 | Колос – Полтава. Прямая трансляция