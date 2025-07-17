Колос прекратил сотрудничество с опытным форвардом
Ковалевский клуб сделал заявление
43 минуты назад
Фото: ФК Колос
Колос объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Николаем Ковталюком.
«Наш клуб благодарит за сотрудничество Николая Ковталюка, срок действия контракта с которым завершен.
Благодарим Николая за профессионализм и мастерство! Желаем всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – сообщила клубная пресс-служба.
30-летний форвард присоединился к Колосу в зимнее межсезонье 2024/25. За полгода Ковталюк провел за ковалёвскую команду 18 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
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