В пятницу, 18 июля, донецкий Шахтёр проведет очередной товарищеский матч, и на этот раз соперником станет словенский Триглав из города Крань, о чём сообщает официальный сайт клуба.

Для команды Арды Турана эта встреча станет уже четвертой в рамках летней подготовки. Ранее горняки одержали минимальную победу над хорватской Горицей (1:0), разошлись миром с чешским Словацко (1:1), а также устроили разгром словенскому Брине Гросупле (5:0), отметим, что этот матч состоялся на следующий день после первого поединка квалификации Лиги Европы УЕФА 2025/2025.

Ответный матч донецкой команды против Ильвеса в рамках квалификации к Лиге Европы запланирован на четверг, 17 июля, начало — в 19:00 по киевскому времени. А уже в пятницу, в 11:00, Шахтёр сыграет с Триглавом.