ИЧемпион Италии клуб Наполи не прекращает попыток подписать 22-летнего полузащитника Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, предыдущее предложение в размере 20 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов не устроило донецкий клуб, который рассчитывает на более существенную сумму за своего лидера. Переговоры временно приостановлены, но могут активизироваться ближе к концу трансферного окна.

Судаков, чей контракт действует до 2028 года, является самым ценным игроком УПЛ с оценкой Transfermarkt в 32 миллиона евро. В прошлом сезоне он отметился 15 голами и 6 результативными передачами в 37 матчах.