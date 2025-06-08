Шокирующий трансфер Барселоны. Флик хочет подписать хорватского ветерана

Павел Василенко

Барселона ищет возможность усилить свой фланг. Bild сообщает, что Иван Перишич был в списке желаний каталонцев. Главный тренер команды Ханси Флик заинтересован в услугах хорвата.

Барселона серьезно рассматривает трансферы в линию нападения. Предполагается, что будет несколько новых игроков, но это значит, что по крайней мере некоторые бюджетные усиления должны быть сделаны.

Каталонский клуб рассматривает возможность подписания Перишича. Хорватский вингер может оказаться в Барселоне на правах свободного агента. Ханси Флик, который знает игрока по совместной работе в Баварии, выступает за такой шаг.

36-летний игрок недавно присоединился к ПСВ, но его контракт действует только до 30 июня. В настоящее время нет никаких признаков того, что ветеран продлит свой контракт.

В Барселоне Перишич был бы резервным игроком для Ламина Ямаля. Он также привнес бы много опыта в раздевалку, полную очень молодых игроков. По понятным причинам сам хорват открыт для перехода.

В прошлом сезоне вингер сыграл 39 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. До перехода в ПСВ он был связан с Хайдуком Сплит.