Павел Василенко

Громкие обвинения Михаила Мудрика в адрес Украинской ассоциации футбола не повлияли на отношение к нему нового главного тренера национальной команды Андреа Мальдеры. Итальянский специалист не собирается вмешиваться в обстоятельства допингового дела, которое находится в центре внимания с октября 2024 года.

Как сообщает Sport.ua, наставник сборной сохраняет положительное мнение о футбольных способностях 25-летнего вингера и заинтересован в его возвращении в национальную команду. Мальдера считает, что Мудрик способен существенно усилить атакующий потенциал украинцев.

Впрочем, для получения вызова футболисту придется выполнить одно принципиальное условие. Речь идет о стабильной игровой практике на клубном уровне. Именно регулярные выступления за команду должны стать ключом к возвращению украинца в сборную.

На данный момент Мудрик находится в лазарете лондонского Тоттенхэма, за который выступает на правах аренды из Челси. В то же время Роберто Де Дзерби также продолжает доверять украинскому вингеру и рассчитывает на него после восстановления.

Таким образом, несмотря на резонанс вокруг допинговой истории и конфликт с УАФ, путь Мудрика в сборную остается открытым. Главная задача футболиста теперь – вернуться на поле и закрепиться в основном составе клуба.