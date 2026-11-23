Сергей Разумовский

Киевский футзальный клуб ХИТ одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинская команда на выезде минимально одолела итальянский L84 Торино – 1:0, благодаря чему получила небольшое преимущество перед ответным матчем.

Хозяева площадки с первых минут пытались навязать киевлянам свою игру. Итальянцы действовали агрессивно и использовали высокий прессинг, стараясь заставить ХИТ ошибаться при выходе из обороны. Однако украинские футзалисты дисциплинированно работали без мяча и в основном не позволяли соперникам создавать действительно опасные моменты у своих ворот.

Постепенно киевляне адаптировались к давлению L84 Торино и сами начали отвечать острыми атаками. Один из таких эпизодов завершился взятием ворот. После розыгрыша аута Педяш оказался в выгодной позиции и пробил с лёта. Мяч пролетел между ног голкипера хозяев и оказался в сетке.

До завершения первой половины встречи ХИТ имел шансы удвоить преимущество. Дважды отметиться мог Первеев. Сначала он не сумел переиграть вратаря после выхода один на один, а позже голкипер итальянской команды Барбьери спас своих партнёров после опасного удара украинского игрока.

После перерыва инициатива перешла к L84 Торино. Хозяева больше владели мячом и чаще атаковали, тогда как ХИТ сделал ставку на быстрые контратаки. Киевляне старались использовать свободные зоны, які виникали після підключень італійців до атак, але збільшити рахунок їм не вдалося.

Наприкінці поєдинку українській команді довелося витримати серйозний тиск. В одному з останніх епізодів Гонсалес мав чудову можливість зрівняти рахунок, але дивом не влучив у ворота. У підсумку ХІТ зумів зберегти мінімальну перевагу та завершив зустріч із переможним рахунком 1:0.

Доля путівки до чвертьфіналу визначиться у матчі-відповіді. Команди вдруге зустрінуться 4 грудня, початок гри запланований на 19:00. Поєдинок відбудеться у Кишиневі – столиці Молдови, де ХІТ формально вважатиметься господарем майданчика.

Переможець двоматчевого протистояння у чвертьфіналі зіграє з найкращою командою пари Атлетік-Футзал Дніпро – Семей із Казахстану.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, перший матч

L84 Торіно – ХІТ Київ 0:1

Гол: Педяш, 14