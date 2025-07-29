Полузащитник бельгийского Вестерло и бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился в Instagram размышлениями о своем будущем.

— С моим переездом в Бельгию многое изменилось. Но главное — изменились приоритеты. Я привык к другому ритму: много матчей, постоянная практика, сборная. И когда всего этого стало меньше, сначала было сложно это принять. Понял главное: это не пауза — это возможность. Учусь английскому. Знакомлюсь с людьми. Смотрю, как работают клубы, академии. Содержание изменилось, но мотивация осталась.

Я понял, что этот переход в Бельгию стал для меня подготовкой к той жизни, в которой будет меньше того футбола и графика, к которому я привык. Футбол — это часть жизни. Но точно не единственная, — написал Сидорчук.